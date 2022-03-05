Премьер-министр Канады летит на неделю в Европу, чтобы обсудить с союзниками, как остановить войну России против Украины

КИЕВ. 5 марта. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в течение ближайших дней, от 5 до 11 марта, будет находиться в Европе "чтобы еще больше укрепить солидарность Канады с нашими европейскими партнерами и союзниками перед лицом необоснованного вторжения России в Украину". Об этом сообщает пресс-служба премьера, передает УНН.

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"Канада вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживает Украину. Во время визита премьер-министр будет сотрудничать с близкими союзниками, чтобы развивать наш скоординированный ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. Он также выразит поддержку Канады в решении значительных гуманитарных проблем, которые возникают в Украине, а также в связи с бегством беженцев из Украины. Премьер-министр также выдвигает общие ключевые приоритеты с международными партнерами и союзниками, включая торговлю, экономический рост, климатические действия и права человека", - говорится в сообщении.

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