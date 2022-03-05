Резников обратился к миру: закройте небо над Украиной

КИЕВ. 5 марта. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении обратился к международному сообществу с призывом закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить очередную катастрофу, пишет УНН.

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“НАТО отказывается закрыть небо над Украиной. Аргументов об убийствах, о прицельном бомбардировании и нанесении ракетных ударов по жилым домам, по больницам, по родильным домам и детским садам, об уничтожении одной из европейских наций в 21 веке мало. Ладно. Тогда все, кто сейчас блокирует закрытие неба над Украиной, вспомните апрель 1986 года. Ночь на субботу 26 апреля. Вспомнили? В ту ночь произошла катастрофа, которая на сегодня считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу”, - заявил министр.

Детали

По его словам, последствия аварии на ЧАЭС со всего одним энергоблоком были катастрофичны для мира.

Министр призвал партнеров в НАТО представить, что произойдет, если очередная российская ракета точно попадет в Запорожскую АЭС, на которой 6 энергоблоков.

“Сейчас площадка Запорожской АЭС, а также Чернобыльская АЭС находятся под контролем российских вооруженных сил. Нацеливание на Энергодар с его Запорожской АЭС не было случайностью. Это целенаправленные действия. Россия осуществила акт ядерного терроризма", - говорит Резников.

Он подчеркнул, что в случае, если взрыв на ЗАЭС случится, последствия будут разрушительными не только для Украины, но и для всего мира, поскольку ядерная катастрофа такого масштаба превысит все предыдущие аварии на АЭС, включая Чернобыль и катастрофу на АЭС Фукусима-Дайичи.

Министр упомянул также, что около 74% американцев заявили, что США и их союзники по НАТО должны ввести в Украине зону, запрещенную для полетов, и призвал лидеров прислушаться к народу.

"Если бы во время Второй мировой войны Эйзенхауэр поддерживал Европу раньше, США никогда бы не имели Перл-Харбора. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война бы не началась. Без всякого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир, - это зона A2/AD”, - добавил глава Минобороны.

Ранее

Как писал УНН, министры иностранных дел стран НАТО 4 марта обсуждали вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Как заявил Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет дальнейшим бомбардировкам войсками Российской Федерации территории Украинского государства.