Ирина Верещук заявила, что россияне сорвали договоренности о гуманитарных коридорах

КИЕВ. 5 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в ходе брифинга заявила, что российская сторона обстреливает Волноваху из тяжелого вооружения, чем нарушает режим тишины, сообщает УНН.

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"В 11:45 Российская Федерация начала обстрел города Волновахи из тяжелого вооружения. Как вы знаете, с 9 часов утра 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора Волноваха и Мариуполь.

Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста, не выполнила взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха.

Также в направлении Мариуполь-Запорожье ведутся бои в районе населенного пункта Пологи-Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье", - сообщила Верещук.

Именно поэтому вице-премьер обратилась к РФ с призывом прекратить обстрелы, восстановить договоренности о гуманитарных коридорах, чтобы мирное население имело возможность покинуть эти территории.

"Мы требуем от российской стороны прекратить обстрелы, восстановить режим прекращения огня и предоставить возможность сформировать колонны гуманитарного коридора для того, чтобы дети, женщины и старики смогли покинуть населенные пункты.

Также обращаемся к РФ с требованием пропустить гуманитарные грузы, которые состоят из медикаментов и продуктов питания", - заявила она.