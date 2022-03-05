Кулеба оценил перспективу переговоров с Лавровым в Турции

КИЕВ. 5 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов встретиться с главой МИД страны-оккупанта Сергеем Лавровым, если такие переговоры могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса с РФ. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата

“Мне не известно о том чтобы Сергей Лавров подтвердил свое согласие на эту встречу, сегодня у меня будет встреча с турецким коллегой и мы обсудим. Существует переговорный трек, сформированы делегации со стороны России, со стороны Украины, они встречаются на территории Беларуси. Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то конечно я не буду отказываться”, - сказал Кулеба.

Ранее

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Турция готова организовать встречу глав МИД РФ и Украины.

"Если позволят условия, мы готовы организовать встречу Лаврова и Кулебы в рамках дипломатического форума в Анталье (11-13 марта - ред.)", - сказал министр.