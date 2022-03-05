Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог

КИЕВ. 5 марта. УНН. Страна-оккупанта России и ее пособника - Беларусь было отстранено от участия в Международном союзе железных дорог. Об этом сообщило в субботу Министерство инфраструктуры Украины, пишет УНН.

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“2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма. Сегодня пришел официальный ответ от Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине”, - отметили в МИУ.

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По данным ведомства, UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена.

Справочно

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.

Раньше

Как писал УНН, на прошлой неделе ФИФА и УЕФА решили отстранить сборную от международных соревнований.