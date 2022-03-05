Мэры украинских городов обращаются к мировому сообществу с требованием закрыть небо над Украиной

КИЕВ. 5 марта. УНН. Уже два городских председателя украинских городов обратились к международным партнерам с требованием закрыть небо над Украиной, пишет УНН.

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Так, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что Киевский городской совет принял обращение к иностранным государствам, международным организациям и мировому сообществу о необходимости закрытия неба над Украиной.

"Без любого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир – это зона A2/AD над Украиной", - говорится в заявлении.

Аналогичный документ сегодня принял фанковский горсовет, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

“Сегодня в Ивано-Франковске мы провели сессию городского совета. Единогласно мы приняли обращение с требованием закрыть небо над Украиной, обратились к нашим международным партнерам. Потому что именно этот шаг мы все ждем”, - сказал он в видеообращении.

Раньше

Как писал УНН, ранее сегодня министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении обратился в международное сообщество с призывом закрыть небо над Украиной.

Контекст

Как писал УНН, министры иностранных дел НАТО 4 марта обсуждали вопросы о введении над Украиной бесполетной зоны, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Как заявил Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет последующей бомбардировке войсками Российской Федерации территории Украинского государства.