В окружении Путина начался раскол: уже шесть российских олигархов публично выступили против агрессии в отношении Украины

КИЕВ. 5 марта. УНН. В окружении российского президента Владимира Путина начался раскол, в то время как самые богатые люди страны стремительно теряют свое состояние. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет УНН.

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“Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что в окружении Путина начался раскол. Западные санкции против российской элиты, которая, как известно, составляет фундамент кремлевской власти, поколебали веру российских олигархов в своего идола. Уже шесть олигархов с общим капиталом 90 млрд долл. публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине", - сказано в сообщении.

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Так, по данным центра, состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на 40 млрд долл.

В частности, на сегодняшний день заявления сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

“Но твердее всего высказался известный банкир Олег Тиньков: "Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", - отметили в Центре.

Раньше

Как писал УНН, одна из крупнейших в России, частная нефтяная компания "ЛУКойл" выступила за скорейшее прекращение вооруженного конфликта, который Россия разрешила в Украине.