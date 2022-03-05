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Третий раунд переговоров Украины и РФ состоится в понедельник - Арахамия

Третий раунд переговоров Украины и РФ состоится в понедельник - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 5 марта. УНН. Третий раунд переговоров украинской и российской делегаций состоится 7 марта. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", – написал Ахарамия.

Добавим

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться тяжело, но они будут.

Позиция русской Федерации жесткая, но позиция Украины в переговорах очень усилена западными партнерами.

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Контекст

28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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