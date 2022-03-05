Зеленский провел зум-конференцию с американскими конгрессменами: призвал закрыть небо или снабдить самолетами

КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в формате онлайн-конференции с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США. Во время переговоров Глава государства отметил важность закрытия воздушного пространства над Украиной или поставок государству самолетов, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.

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Сообщается, что более 200 политиков присоединились к разговору с Владимиром Зеленским, чтобы с первых уст услышать о ситуации в Украине и задать вопросы.

Президент рассказал о положении дел в стране, о ходе боевых действий. В частности, он акцентировал внимание на военных преступлениях, совершенных российской армией: обстрелах школ, жилых домов, детских садов, церквей. Глава государства отметил, что от ракетных обстрелов пострадал мемориал "Бабий Яр", в результате чего погибли гражданские.

Отдельно Зеленский поднял вопрос угрозы окружающей среде Украины и Европы. По его словам, оккупанты представляют угрозу для химических и ядерных объектов. Они уже захватили две АЭС и двигаются в направлении третьей – Южноукраинской.

Зеленский сообщил конгрессменам, что оккупанты не пускали пожарных на Запорожскую АЭС.

Он добавил, что на территории Украины расположено 15 атомных блоков, каждый из которых может стать новым Чернобылем.

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Зеленский также сообщил конгрессменам, что для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры Украине нужна безопасность в небе. Это можно обеспечить путем закрытия воздушного пространства над Украиной или поставки нашему государству самолетов советского производства из стран, которые их эксплуатируют”, - сообщили в ОП.

“Также Президент призвал и дальше усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего содействия (MFN status). В ходе общения конгрессмены задали Владимиру Зеленскому свои вопросы и пообещали предоставить Украине всю возможную помощь”, - добавили в пресс-службе.

Раньше

Как писал УНН, министры иностранных дел НАТО 4 марта обсуждали вопросы о введении над Украиной бесполетной зоны, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Как заявил Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет последующей бомбардировке войсками Российской Федерации территории Украинского государства.