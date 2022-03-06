Наше общество готово к большому количеству оружия - Монастырский

КИЕВ. 6 марта. УНН. Противостояние, которое оказывают не только военные, но и гражданские, показывает, что общество готово к большому количеству оружия. Об этом во время телемарафона сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает УНН.

Цитата

"Мне кажется, то противостояние, которое сегодня оказывают не только военные, но и гражданские, говорит о том, что наше общество готово к большому количеству оружия. Да, будет непросто. Да, мы понимаем что после окончания периода военного положения часть оружия нужно будет сдать. Отныне каждая семья, я думаю, всегда будет иметь оружие... И это важный месседж и важный шаг к стабильности в каждом нашем селе, поселке или на улице", - сказал Монастырский.

Ранее

В Киеве состоялась первая национальная конференция по вопросам предотвращения и борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях. В рамках конференции приказом МВД утверждено положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД, как подсистему единой информационной системы МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД хотят автоматизировать процесс оборота оружия: как это упростит жизнь украинцам