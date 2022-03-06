ЕС выделил 500 млн евро на поддержку украинских беженцев - Зеленский

КИЕВ. 6 марта. УНН. В своем Twitter сообщил о финансовой поддержке Европейского Союза в размере 500 миллионов евро для украинских беженцев. Об этом сообщает УНН.

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"Благодарен Урсуле фон дер Ляєн за принятие важного решения о правовом статусе украинцев, которые находят убежище в Евросоюзе вследствие российской агрессии. Выделение Европейской комиссией первого транша помощи в 500 млн евро позволит обеспечить достойные условия их пребывания", - об этом сообщает Президент.

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Европарламент подавляющим большинством голосов принял необязательную резолюцию, которая призывает институции Евросоюза "работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС".

Так, за резолюцию "российская агрессия против Украины" проголосовало 637 европарламентариев, еще 13 были против и 26 удержались от голосования.