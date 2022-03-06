Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

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"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - отметил Зеленский.

В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с@POTUS. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)March 6, 2022

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бизнесменом, основателем SpaceX Илоном Маском.