Новости: Политика
6 марта 2022, 02:32 • Юлиана Росковинская • 17145
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.
Цитата
"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - отметил Зеленский.
В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с@POTUS. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)March 6, 2022
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бизнесменом, основателем SpaceX Илоном Маском.
Источник: УНН
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