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Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бизнесменом, основателем SpaceX Илоном Маском.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден, переговоры, Владимир Зеленский
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