Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
33765

После встречи с Путиным премьер-министр Израиля позвонил Зеленскому

После встречи с Путиным премьер-министр Израиля позвонил Зеленскому

КИЕВ. 6 марта. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Детали

Перед вылетом в Москву президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Беннетом и рассказал про предыдущие разговоры с Путиным. Затем израильский премьер поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам представителя израильского правительства, Беннет координирует свои действия с США, Францией и Германией.

После встречи с Путиным Беннет отправился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как предполагают в издании, Израиль по предложению Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной. Беннетт улетел в Москву, нарушая религиозный закон о субботе. По его словам, иудаизм позволяет это, когда нужно сохранить человеческие жизни.

Источник: УНН
Теги: переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.