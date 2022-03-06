После встречи с Путиным премьер-министр Израиля позвонил Зеленскому
КИЕВ. 6 марта. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.
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Перед вылетом в Москву президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Беннетом и рассказал про предыдущие разговоры с Путиным. Затем израильский премьер поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам представителя израильского правительства, Беннет координирует свои действия с США, Францией и Германией.
После встречи с Путиным Беннет отправился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как предполагают в издании, Израиль по предложению Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной. Беннетт улетел в Москву, нарушая религиозный закон о субботе. По его словам, иудаизм позволяет это, когда нужно сохранить человеческие жизни.
Прем'єр-міністр Ізраїлю @naftalibennett зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022