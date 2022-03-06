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Джонсон предлагает план действий из 6 пунктов для противодействия российской агрессии

Джонсон предлагает план действий из 6 пунктов для противодействия российской агрессии

КИЕВ. 6 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал присоединиться к плану из шести пунктов для реагирования на вторжение России в Украину. Он представит его во время встречи с мировыми лидерами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Джонсон подчеркнул, что после вторжения России в Украину уже состоялась беспрецедентная волна международного осуждения действиям Кремля, в частности был применен крупнейший в истории пакет санкций против экономики России. Однако, этого недостаточно, чтобы защитить Украину от попыток Кремля “переписать правила с помощью военной силы”.

“Президент России Владимир Путин должен потерпеть поражение, он должен увидеть, что провалился в этом акте агрессии”, — сказал Джонсон.

Согласно пресс-релизу, план призывает страны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию для Украины, поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимально усилить экономическое давление на путинский режим".

Джонсон намерен сказать своим коллегам, что они должны объединиться в рамках его плана, чтобы Путин "потерпел поражение в своих амбициях".

Напомним

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон
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