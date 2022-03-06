Переговоры Зеленского и Байдена: детали

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры говорили о том, как увеличить безопасность Украины и сдержать российскую агрессию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.

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"Президент Байден подчеркнул продолжающиеся действия, предпринимаемые Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, а также частным бизнесом, чтобы увеличить расходы России за ее агрессию в Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что администрация Байдена увеличивает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования.

Президент США приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить обслуживание в России.

Байден вновь выразил обеспокоенность по поводу нападения России на украинскую атомную электростанцию и высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бизнесменом, основателем SpaceX Ілоном Маском и поблагодарил за поддержку нашей страны, а также анонсировал новую партию станций спутникового интернета StarLink.