Белый дом осудил цензуру, блокировку соцсетей и СМИ в России

КИЕВ. 6 марта. УНН. Белый дом осудил тотальную цензуру в России, блокирование социальных сетей и иностранных СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

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"Цензурой и блокировкой медиа РФ ограничивает доступ граждан к достоверной информации. Поэтому Соединенные Штаты осуждают такие действия", - говорится в заявлении.

Также отмечают: несмотря на это Кремлю не удалось дезинформировать мир, а их пропаганда не работает.

"Вместе с нашими партнерами мы и в дальнейшем будем осуждать закрытие Россией независимых медиа и технологических платформ, которые не позволяют Путину беспрепятственно проводить свои кампании по дезинформации", - говорится в сообщении.

В заявлении отметили, что пропагандистские СМИ в России, которые пытаются оправдать войну с Украиной, должны быть наказаны.