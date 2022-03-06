Не молчите, пока за позицию угрожают автозаком, а не ГУЛАГом: Зеленский обратился к россиянам

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан России не молчать о войне. Глава украинского государства призывает россиян выходить на улицы и писать о том, что на самом деле происходит в Украине в своих социальных сетях, пока за позицию в России угрожают увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом или расстрелом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление главы государства во время видеообращения.

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"Сегодня, завтра, в ближайшую неделю - это время, когда еще можно победить зло без непоправимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом, материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность", - заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, если россияне не отреагируют сейчас, то потом за них будет говорить бедность.

"Социальные сети, друзья. Коллеги и родственники вас должны услышать. Мы, украинцы, хотим мира. Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине, это борьба за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будут говорить ваша бедность, а будут отвечать ей только репрессии", - добавил Президент.

Добавим

Ранее губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с матерями российских солдат, которых отправили воевать в Украину, заявил, что их сыновей использовали. Однако давать комментариев “по специальной военной операции” он не имеет права.