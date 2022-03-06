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Кулеба оценил риск привлечения белорусских войск к вторжению РФ

Кулеба оценил риск привлечения белорусских войск к вторжению РФ

КИЕВ. 6 марта. УНН. Риск привлечения белорусских войск к российскому вторжению в Украину остается, но пока этого не произошло. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата

У министра поинтересовались, верит ли он в то, что белорусские войска собираются присоединиться к российскому вторжению.

“Риск остается. Но мы видим, что по крайней мере по состоянию на сейчас этого не произошло. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы должны учитывать каждый риск, даже самый маленький, и не только с точки зрения Беларуси, но с точки зрения Приднестровья. Каждая точка может стать источником опасности”, - ответил министр.

Ранее

Как писал УНН, ранее на этой неделе самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что кто-то пытается "затолкать" его "в войну на Украине".

Источник: УНН
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