МИД: прорабатывают различные варианты закрытия неба над Украиной

КИЕВ. 6 марта. УНН. На сегодня прорабатывают различные варианты того, как можно закрыть небо над Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“Сейчас прорабатываются разные функции, разные варианты того, как можно закрыть небо над Украиной, как можно вычистить с неба российские самолеты. Это тоже чрезвычайно сложная тема. Не прекращайте требовать этого - рано или поздно мы добьемся того, что тем или иным способом мы изменим в свою пользу ситуацию в украинском небе. Но для этого нужно непрерывно давить”, - сказал министр.

Ранее

Как писал УНН, министры иностранных дел стран НАТО 4 марта обсуждали вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, однако они не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Как заявил президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет дальнейшей бомбардировке войсками Российской Федерации территории Украинского государства.