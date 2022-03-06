Ядерный терроризм РФ и вступление Украины в ЕС: Зеленский поговорил с премьер-министром Италии

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии вторжение России и рассмотрение зявки Украины на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

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"Обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги течение противодействия захватнической агрессии. Сообщил о преступных действиях РФ против гражданских, о ядерном терроризме. Поднял вопрос поддержки Украины и рассмотрения нашей заявки на членство в Евросоюзе", — напсиав Зеленский.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, исполняющий обязанности председателя Госатомрегулирования Олег Кориков, временный исполняющий обязанности генерального директора ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин направили к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельги Марии Шмид, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом сделать все возможное для предотвращения ядерной катастрофы мирового масштаба.