Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
26595

Пентагон: Россия использовала в Украине уже 95% накопленной боевой силы

Пентагон: Россия использовала в Украине уже 95% накопленной боевой силы

КИЕВ. 7 марта. УНН. Из примерно 170 000 военнослужащих, дислоцированных вдоль украинской границы России и Беларуси, "где-то около 95%" сейчас находятся в пределах страны, сообщил журналистам в воскресенье вечером высокопоставленный представитель министерства обороны США, слова которого цитируют Washington Examiner и CNN, пишет УНН.

Детали

Россия выпустила в общей сложности 600 ракет с начала вторжения в Украину, заявил в воскресенье высокопоставленный представитель министерства обороны США, и примерно 95% своей боевой силы она разместила на территории Украины.

По словам чиновника, в воскресенье США наблюдали бои в Херсоне и Николаеве, а российские войска все еще пытаются окружить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь. Но вражеские попытки были встречены сильным сопротивлением украинцев, что замедлило наступление России.

США не наблюдали морского десанта под Одессой и не считают, что он неизбежен, добавил чиновник.

Чиновник также не смог подтвердить сообщение о том, что россияне вызывают резервы.

Дополнение

Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе с 24 февраля ориентировочно составляют более 11 тысяч человек, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Пентагон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.