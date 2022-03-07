ЕС готовит новые санкции против России - Bloomberg

КИЕВ. 7 марта. УНН. Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Евросоюз готовит новые санкции против России, некоторые из них могут быть введены уже во вторник, 8 марта, пишет УНН.

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"По словам людей, знакомых с дискуссиями, европейские правительства близки к подготовке нового набора санкций против России, включая потенциальные действия в отношении портов и кораблей, введение санкций в отношении большего количества лиц, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - пишет агентство.

По данным издания, "некоторые из мер могут быть приняты уже во вторник", о чем сказал один из источников.

Детали

ЕС также работает над усилением своего режима соблюдения санкций, в том числе в отношении криптовалют, и ограничением того, как они могут быть использованы для обхода мер, пишет издание.

Дополнения

Запад ввел несколько пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину. В частности, ЕС одобрил отключение семи банков РФ от SWIFT.