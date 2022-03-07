Новости: Политика
7 марта 2022, 14:59 • Юлия Шрамко • 6285
Еврокомиссия завтра представит план спасения от зависимости от российской нефти и газа
КИЕВ. 7 марта. УНН. Еврокомиссия во вторник, 7 марта, представит план быстрого спасения от зависимости от российской нефти и газа. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"Завтра Еврокомиссия внесет предложения, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - указала фон дер Ляйен.
Детали
С ее слов, это значит:
- Диверсификация поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ
- Усиление ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии
- Повышение энергоэффективности
Также она вспомнила об обсуждении "нового пакета санкций, над которым работаем".
"Мы должны убедиться, что эффект от санкций был максимальным. И учитывая безрассудство Кремля в отношении мирного населения, мы работаем над дальнейшими санкциями", - добавила фон дер Ляйен.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram