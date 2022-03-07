Еврокомиссия завтра представит план спасения от зависимости от российской нефти и газа

КИЕВ. 7 марта. УНН. Еврокомиссия во вторник, 7 марта, представит план быстрого спасения от зависимости от российской нефти и газа. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, пишет УНН.

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"Завтра Еврокомиссия внесет предложения, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - указала фон дер Ляйен.

Детали

С ее слов, это значит:

Диверсификация поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ

Усиление ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии

Повышение энергоэффективности

Также она вспомнила об обсуждении "нового пакета санкций, над которым работаем".

"Мы должны убедиться, что эффект от санкций был максимальным. И учитывая безрассудство Кремля в отношении мирного населения, мы работаем над дальнейшими санкциями", - добавила фон дер Ляйен.