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Членство в ЕС и угроза ядерным объектам: Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Евросовета

Членство в ЕС и угроза ядерным объектам: Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Евросовета

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили угрозу ядерным объектам нашей страны со стороны РФ, а также членство Украины в ЕС. Об этом глава государства написал в своем Twitter, пишет УНН.

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“Провел очередные переговоры с Президентом Европейского совета. Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Поднял вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин", - говорится в сообщении.

Добавим

Зеленский также обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ядерный терроризм России, дальнейшее усиление санкций против РФ и следующие совместные шаги.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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