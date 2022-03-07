Оправдывал войну: украинский суд разрешил арестовать Баскова

КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинский суд разрешил арестовать без права внесения залога российского певца Николая Баскова. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.

Венедиктова отметила, что Басков своими действиями пропагандировал, оправдывал войну, и пригласил смерть в Украину.

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"Этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространённый в социальных сетях - это миллионы «инфицированных» вашим «мнением» граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие", - написала Венедиктова.

Детали

Венедиктова опубликовала решение суда о предоставлении разрешения на применение к Баскову меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришёл к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечёте", - сообщила Венедиктова.

Она посоветовала Баскову потратить какое-то время на поиск адекватных и грамотных юристов.

"Ваши друзья во власти порекомендуют забыть об этом нелепом инциденте и продолжать богато и красиво жить. Наша же задача несколько иная - показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты", - написала Венедиктова.

Добавим

Басков поддержал Путина в полномасштабном вторжении в Украину.

Дополнение

Венедиктова сообщала, что российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки в ближайшее время будет объявлена в международный розыск за распространение российской пропаганды.