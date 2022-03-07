Вице-премьер Ирина Верещук: Россия держит в заложниках иностранных студентов

КИЕВ. 7 марта. УНН. Россия продолжает держать в заложниках иностранных студентов, блокируя их эвакуацию. Об этом в своем телеграмм-канале написала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

Она уточнила, что сегодня на территории Украины находятся 2046 иностранных студентов из 27 стран мира. Все они застряли в Сумах, Чернигове, Мариуполе, Херсоне именно из-за российских обстрелов, пишет Верещук.

"Индия - 659 студентов, Китай - 160, Турция - 144, Нигерия - 400 студентов. Среди студентов есть граждане стран Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, включая ЮАР, Казахстан, Сингапур и Саудовскую Аравию", - добавляет она.

Впрочем, РФ продолжает игнорировать обращения руководителей иностранных государств, которые просят предоставить гуманитарные коридоры для своих граждан. Таким образом россияне "наслаждаются унижением целых стран", убеждена Верещук. Даже таких как: Китай, Индия, Турция, добавляет она.

"Все это указывает, что российское руководство совершенно утратило ощущение реальности. Это начало конца, которое будет ужасным. Для россиян.

А мы работаем. Если завтра удастся открыть гуманитарный коридор из Сум на Полтаву для женщин, детей и людей преклонного возраста, то через этот коридор вытащим и иностранных студентов", - резюмировала министр.