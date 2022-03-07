МИД поддержал создание трибунала для России за вторжение в Украину

КИЕВ. 7 марта. УНН. Министерство иностранных дел поддержало инициативу по созданию специального трибунала для наказания руководства Российской Федерации за ее агрессию против Украины. Созданием трибунала будет заниматься коалиция государств, в то время, как Украина будет собирать доказательства преступлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление главы МИД.

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"Учитывая беспрецедентный за более чем 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения РФ и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального Трибунала по рассмотрению дела о преступлении российской агрессии против Украины", - заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Детали

Глава МИД отметил, что прецедент создания такого инструмента международного правосудия уже был в прошлом столетии.

"В январе 1942 года в Лондоне представители девяти государств подписали декларацию, которая заложила основы Нюрнбергского трибунала. Я благодарен ведущим специалистам по международному праву, которые разработали проект декларации и заявления с призывом к созданию специального трибунала для наказания руководства РФ за преступление агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.

Министр также отметил, что Украина полностью поддерживает эту инициативу, а Министерство иностранных дел уже начало работу над ее воплощением.

"Отдельно подчеркиваю, что работа над созданием трибунала не заменяет, а дополняет существующие дела за совершенные в ходе агрессии военные преступления и преступления против человечности, которые сейчас расследуются в Международном уголовном суде, а также инициированные Украиной процессы в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека", - резюмировал Кулеба.

Добавим

Как стало известно, Евросоюз готовит новые санкции против России, некоторые из них могут быть введенные уже во вторник, 8 марта.



ЕС также работает над усилением своего режима соблюдения санкций, в том числе в отношении криптовалют, и ограничением того, как они могут быть использованы для обхода мер, пишет издание.

Ранее Запад ввел несколько пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину. В частности, ЕС одобрил отключение семи банков РФ от SWIFT.