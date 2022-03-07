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Оккупанты предлагали заместителю Харьковской ОГА сдать город: их направили вслед за российским кораблем

Оккупанты предлагали заместителю Харьковской ОГА сдать город: их направили вслед за российским кораблем

КИЕВ. 7 марта. УНН. Оккупанты предложили заместителю Харьковской областной государственной администрации Роману Семенухе сдать город и ”не доводить до гуманитарной катастрофы". Он отправил их вслед за российским кораблем. Скриншот сообщения заместитель главы ОГА опубликовал у себя на Facebook, пишет УНН.

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“Роман Сергеевич! Не доводите до гуманитарной катастрофы. Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграмм @Khen1945. Не позволяйте националистам прикрываться Вами”, - говорится в опубликованном сообщении.

В ответ Роман Семенуха отправил адресата в след за российским кораблем.

"Русские мне предложили сдаться))) смешные какие-то)) победа скоро!" - резюмировал он.

Добавим

В Херсоне российские диверсанты пытаются уговорить жителей сдать город.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Харьков и Харьковская область
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