Оккупанты предлагали заместителю Харьковской ОГА сдать город: их направили вслед за российским кораблем

КИЕВ. 7 марта. УНН. Оккупанты предложили заместителю Харьковской областной государственной администрации Роману Семенухе сдать город и ”не доводить до гуманитарной катастрофы". Он отправил их вслед за российским кораблем. Скриншот сообщения заместитель главы ОГА опубликовал у себя на Facebook, пишет УНН.

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“Роман Сергеевич! Не доводите до гуманитарной катастрофы. Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграмм @Khen1945. Не позволяйте националистам прикрываться Вами”, - говорится в опубликованном сообщении.

В ответ Роман Семенуха отправил адресата в след за российским кораблем.

"Русские мне предложили сдаться))) смешные какие-то)) победа скоро!" - резюмировал он.

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В Херсоне российские диверсанты пытаются уговорить жителей сдать город.