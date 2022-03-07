Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5895

Президент Украины Зеленский во вторник обратится к Палате общин Великобритании

Президент Украины Зеленский во вторник обратится к Палате общин Великобритании

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит с "историческим" обращением в Палате общин Великобритании во вторник. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Зеленский обратится к членам парламента по видеосвязи.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл заявила: "Каждый парламентарий хочет услышать непосредственно от президента, который будет говорить с нами в прямом эфире из Украины, поэтому это важная возможность для Палаты представителей. Еще раз спасибо нашему невероятному персоналу за оперативную работу, чтобы сделать эту историческую встречу возможной", — добавила Хойл.

Палата общин заявила, что депутаты "смогут наблюдать за выступлением на экранах, установленных над обеими сторонами палаты, с более чем 500 наушниками, которые позволяют членам парламента слышать синхронный перевод на английском языке".

В конце выступления не будет сессии вопросов и ответов.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.