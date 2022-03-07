Я остаюсь в Киеве: Зеленский снял видео на рабочем месте

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 марта обратился к украинцам. Глава государства снял видео на Банковой и заверил, что ничего не боится и остается в Киеве. Об этом сообщает УНН.

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Обращение глава государства начал с того, что показал из окна Офиса Президента вид на вечерний Киев. Президент заверил, что находится на Банковой.

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"Вы знаете, мы привыкли говорить понедельник - день тяжелый. В стране война, поэтому сейчас каждый день тяжелый и каждый день - понедельник. Сегодня 12-ый день нашей борьбы, нашей защиты. Мы все - на местах", - заверил Зеленский.

Он отметил, что работает в Киеве и его команда работает вместе с ним. Тероборона и военные - на своих позициях. Воюют и вносят вклад в победу Украины даже те, кто не имеет оружия в руках.