Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5130

Я остаюсь в Киеве: Зеленский снял видео на рабочем месте

Я остаюсь в Киеве: Зеленский снял видео на рабочем месте

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 марта обратился к украинцам. Глава государства снял видео на Банковой и заверил, что ничего не боится и остается в Киеве. Об этом сообщает УНН.

Детали

Обращение глава государства начал с того, что показал из окна Офиса Президента вид на вечерний Киев. Президент заверил, что находится на Банковой.

Цитата

"Вы знаете, мы привыкли говорить понедельник - день тяжелый. В стране война, поэтому сейчас каждый день тяжелый и каждый день - понедельник. Сегодня 12-ый день нашей борьбы, нашей защиты. Мы все - на местах", - заверил Зеленский.

Он отметил, что работает в Киеве и его команда работает вместе с ним. Тероборона и военные - на своих позициях. Воюют и вносят вклад в победу Украины даже те, кто не имеет оружия в руках.

Источник: УНН
Теги: война, обращение, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.