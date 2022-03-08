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"Кем надо быть, чтобы такое делать? Это - нелюди": Зеленский об обстреле хлебзавода и церкви

"Кем надо быть, чтобы такое делать? Это - нелюди": Зеленский об обстреле хлебзавода и церкви

КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 7 марта подчеркнул, что российские оккупанты - нелюди. Они обстреляли хлебзавод в Макарове и церковь в Житомирской области, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня в Макарове в Киевской области они обстреляли хлебозавод. Для чего старый хлебзавод? Вдумайтесь! Стрелять в хлебзавод. Кем надо быть, чтобы такое делать? А чтобы разрушить еще одну церковь в Житомирской области. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1862 году. Это - нелюди", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о циничных поступках российских военных. Оккупанты не просто не дают коридора для вывоза, но еще и создают смертельную опасность.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обстрелы, обращение, Владимир Зеленский
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