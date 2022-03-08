Зеленский попросил поддержки у американских евреев

КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с просьбой о поддержке. Он рассказал о преступлениях, которые совершают российские военные и сравнил их с немецкой нацистской армией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Это просто чистое нацистское поведение. Я даже не могу квалифицировать это по-другому", - рассказал о нападении России Зеленский.

Детали

Президент призвал предоставить истребители с Запада и закрыть воздушную зону над Украиной. Также он назвал список городов и поселков, которые были уничтожены российскими войсками, а украинцы воевали всем, что имели, даже когда у них не было оружия.

"Они бросаются под танки — чтобы вы поняли, что здесь происходит", - сказал Зеленский. Он сообщил, что россияне не отпускают людей из городов, не дают привозить еду и воду, а также отключают Интернет, телевидение и электричество.

По его словам, масштабы русского нападения были такими же неожиданными и сокрушительными, как и нападения 11 сентября 2001 года для американцев.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 марта обратился к украинцам. Глава государства снял видео на Банковой и заверил, что ничего не боится и остается в Киеве.