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Темп продвижения оккупационных войск значительно замедлился - Генштаб

Темп продвижения оккупационных войск значительно замедлился - Генштаб

КИЕВ. 8 марта. УНН. Российские оккупанты продолжают наступательную операцию, но темп продвижения их войск значительно замедлился. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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"Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился. Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон на определенных рубежах", - говорится в сообщении.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что оккупанты все чаще прибегают к мародерству и нарушению норм Международного гуманитарного права в отношении ведения военных конфликтов.

Добавим

Оккупанты проводят наступательную операцию на Северском направлении.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, война
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