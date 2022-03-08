Вице-премьер-министр Ирина Верещук проинформировала об открытии гуманитарного коридора из Сум

КИЕВ. 8 марта. УНН. Сегодня, 8 марта, должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Об этом во время брифинга заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, пишет УНН.

"Этот факт официально подтвержден россиянами в ответном письме в Международный комитет Красного Креста. То есть, документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы, как сторона, с которой проводилось соглашение открытия гуманитарного коридора", - заявила она.

Также Верещук рассказала о маршруте для гуманитарного коридора, отметив, что он один: Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава. Никакие другие маршруты не соглашались, подчеркнула министр.

Верещук добавила, что Украина располагает информацией о намерениях РФ сорвать работу гуманитарных коридоров.

"Готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей поехать другим путем, не согласованным и не безопасным.

Призываем РФ не прибегать к манипулятивным действиям и выполнить обещание, которое зафиксировано документально. Речь идет об эвакуации из Сум в Полтаву гражданских жителей, в том числе иностранных студентов. Также речь идет о доставке гуманитарным коридором в город Сумы соответствующих гуманитарных грузов - продуктов питания и крайне необходимых лекарств", - заявила она.

Кроме того, договорено о начале режима тишины по маршруту. Он продлится с 9 часов утра до 9 часов вечера по киевскому времени, уточнила Верещук.

"Колонна с гуманитарными грузами будет двигаться в Сумы по маршруту: Лохвица, Андрияшевка, Ромны, Недригайлов, Сумы.

Первая колонна должна начать движение из города Сумы в 10 часов утра. Следом за колонной будет двигаться гражданское население на собственном автотранспорте", - проинформировала Ирина Верещук.