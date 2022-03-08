ЕС собирается запретить экспорт морских технологий в РФ в рамках нового пакета санкций - Reuters

КИЕВ. 8 марта. УНН. ЕС наложит санкции на большее количество российских олигархов и белорусских банков, а также собирается запретить экспорт морских технологий в РФ из-за вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси из-за вторжения в Украину, который нацелен на новых российских олигархов и политиков и три белорусских банка, сообщили изданию во вторник три источника.

Санкции, которые будут обсуждаться послы ЕС во вторник, как указано, "запретят трем белорусским банкам доступ к банковской системе SWIFT и добавят нескольких олигархов и российских законодателей в черный список ЕС, который уже включает многих".

"Новый пакет санкций также запрещает экспорт морских технологий из ЕС в Россию и предоставляет рекомендации по мониторингу криптовалют, чтобы избежать их использования для обхода санкций ЕС", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Дополнение

Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило 7 марта, что Евросоюз готовит новые санкции против России, некоторые из них могут быть введены уже во вторник, 8 марта.