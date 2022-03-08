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МИД Украины: в исках против РФ вспомнят об обстрелах иностранных дипмиссий

МИД Украины: в исках против РФ вспомнят об обстрелах иностранных дипмиссий

КИЕВ. 8 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает обстрелы вооруженными силами Российской Федерации помещений иностранных дипломатических учреждений в Украине, говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, пишет УНН.

Цитата

"МИД Украины решительно осуждает обстрелы вооруженными силами РФ помещений иностранных дипломатических учреждений в Украине", - сказано в заявлении.

В МИД Украины указали, что в результате ракетно-бомбовых ударов российской армии в Мариуполе было повреждено здание, в котором располагались генеральное консульство Греции и офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также разрушены помещения почетных консульств Словении, Азербайджана и Албании в Харькове.

"Украинская сторона включит факты разрушения помещений иностранных дипломатических учреждений на территории Украины в иски против РФ в международных судебных инстанциях, чтобы привлечь Россию к максимальной ответственности за ее преступления", - говорится в заявлении МИД.

Ранее

Российские оккупанты обстреляли офис миссии ОБСЕ. В связи с этим миссия окончательно покидает Украину.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина
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