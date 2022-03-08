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Закроем небо сами, дайте боевую авиацию: Данилов обратился к Западу

Закроем небо сами, дайте боевую авиацию: Данилов обратился к Западу

Алексей Данилов

КИЕВ. 8 марта. УНН. Украина может сама закрыть небо от российских ракет, если на это не способны западные страны. Однако это возможно при условии, если ей передадут истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook Секретаря СНБО Алексея Данилова.

Детали

"Мы благодарим всех за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку. Мы благодарим наших британских, канадских и нидерландских друзей за их инициативу по созданию международной группы поддержки Украины. Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту мы нуждаемся в максимально быстрой и практической помощи, от предоставления которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба - передача боевой авиации и средств ПВО", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что от этого также зависит, будет ли Россия убивать украинских женщин и детей.

"Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - добавил Данилов

Добавим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрытие неба над Украиной со стороны НАТО сработает, только если Альянс уверен в своих силах перед лицом России.

Источник: УНН
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