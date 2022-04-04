Из-за войны посевную невозможно провести на 3,5 млн га - министр

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Из-за войны посевная площадь в Украине уменьшилась на 3,5 миллионов гектаров, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире марафона UAразом, пишет УНН.

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"Сегодня из-за боевых действий невозможно провести посевную на площади 3,5 млн га с/х земель. Соответственно сокращаются и объемы будущих вырученных средств", - пояснил Николай Сольский, которого цитируют в Минагрополитики.

Детали

Как отметил Сольский, сегодня государство рекомендует аграриям и фермерам сеять прежде всего те культуры, тонна которых стоит дороже, а с гектара - меньший по размерам сбор урожая, чтобы упростить логистику по вывозу урожая за счет меньшего объема. Это, в частности, касается подсолнечника, рапса и сои.

Он указал, что аграрии сейчас полностью обеспечены семенным материалом. В отношении обеспечения горючим, Сольский ответил, что сейчас есть определенный прогнозируемый дефицит, но прямо сейчас фермеры имеют возможность принимать необходимое топливо для посевной. "Понятно, что посевная только начинается, и объем горючего надо увеличивать, но в рыночной экономике с таким инициативным сознательным народом, как наш, особенно с фермерами, решение будет найдено", - заверил он.

Наибольшим вызовом, как отметил министр, остается вопрос вывоза зерна из страны. "Существенное ограничение экспортных логистических возможностей напрямую влияет на то, сколько фермеры и аграрии могут продать зерна - соответственно, сколько получить денег, которые необходимы для зарплат, посевной, выплаты арендаторам и тому подобное. Это самая сложная вещь", - отметил он.

Поэтому приоритетными задачами на сегодня являются: наладить логистику, дать возможность фермерам дальше работать и получать прибыль, удержать бизнес, выплатить арендную плату селянам и обеспечить занятость работников.

В отношении гарантий продовольственной безопасности мира Сольский подчеркнул, что сегодня всем государствам надо адекватно и глубоко понимать сложность ситуации и прилагать максимум усилий, чтобы остановить эту войну.

Справочно

В прошлом году, по предварительными данными областей, ожидалось, что площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай должна быть в пределах 28,1 млн га. При этом, по данным Минагрополитики, в 2021-м агропроизводители посеяли 7,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур.