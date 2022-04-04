В заблокированном Мариуполе до сих пор находится 130 тысяч гражданских

КИЕВ. 4 Апреля. УНН. В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе в нечеловеческих условиях продолжает находиться 130 тысяч гражданских. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, пишет УНН.

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“По нашим оценкам, достаточно большое количество людей до сих пор находятся в абсолютно нечеловеческих условиях в заблокированном городе Мариуполь, где нет воды, нет тепла, нет света, нет связи, нет медикаментов. Это 130 тысяч населения, которые находятся в этом городе”, - заявил Бойченко.

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Он добавил, что сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои между враждебными силами российской федерации и героическими воинами Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

"Наши воины сегодня удерживают границы нашего города, дают по зубам врагу, хотя это очень сложно сейчас сделать... Мариуполь был, есть и будет украинским городом", - подчеркнул мэр города.

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В Мариуполе, по данным горсовета,разрушено 90% жилых домов.

По оценке Мариупольского горсовета, на восстановление Мариуполя понадобится не менее 10 млрд долларов.