Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,33 -0,1492 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
15840

В заблокированном Мариуполе до сих пор находится 130 тысяч гражданских

В заблокированном Мариуполе до сих пор находится 130 тысяч гражданских

КИЕВ. 4 Апреля. УНН. В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе в нечеловеческих условиях продолжает находиться 130 тысяч гражданских. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, пишет УНН.

Цитата

“По нашим оценкам, достаточно большое количество людей до сих пор находятся в абсолютно нечеловеческих условиях в заблокированном городе Мариуполь, где нет воды, нет тепла, нет света, нет связи, нет медикаментов. Это 130 тысяч населения, которые находятся в этом городе”, - заявил Бойченко.

Детали 

Он добавил, что сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои между враждебными силами российской федерации и героическими воинами Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

"Наши воины сегодня удерживают границы нашего города, дают по зубам врагу, хотя это очень сложно сейчас сделать... Мариуполь был, есть и будет украинским городом", - подчеркнул мэр города.

Добавим 

В Мариуполе, по данным горсовета,разрушено 90% жилых домов.

По оценке Мариупольского горсовета, на восстановление Мариуполя понадобится не менее 10 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.