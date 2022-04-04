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Оккупанты обстреляли тренировочную базу "Шахтера" под Киевом

Оккупанты обстреляли тренировочную базу "Шахтера" под Киевом

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во время боев под Киевом российские оккупанты обстреляли тренировочный комплекс донецкого футбольного клуба "Шахтер". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ФК.

Цитата

"Тренировочный комплекс "Шахтера" подвергся обстрелам во время боев под Киевом", — говорится в сообщении.

Детали 

Как отметили, один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один — в помещение с экипировкой.

Добавили, что 3 апреля взрывотехники ГСЧС разминировали дороги, ведущие к территории комплекса "Святошин". Доступ к инфраструктуре восстановили.

Напомним

Российские оккупанты обстрелами уничтожили спортивный комплекс в Рубежном Луганской области.

Источник: УНН
Теги: Шахтер
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