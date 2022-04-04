Глава Росатома обнародовал тайную договоренность с МАГАТЭ

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Оказывается, Росатом и МАГАТЭ договорились без политики обсуждать исключительно профессиональные проблемы. Об этом Алексей Лихачев, руководитель российской атомной госкорпорации, сказал в субботу в интервью одному из рашистских телеканалов, пишет УНН со ссылкой на Энергоатом.

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"Мы договорились с коллегами из МАГАТЭ, что оставляем за скобками политику и говорим только о профессиональном сотрудничестве", - подчеркнул Лихачев. И отметил, что для российской стороны "главная задача в сложных современных условиях - обеспечить максимальную безопасность работы атомных объектов Украины... Конечно же, остаться вне политики, вне политическими оценками, бросив 110 процентов потенциала на решение технологических задач - это большая заслуга нынешнего руководства МАГАТЭ".

Детали

Энергоатом пишет, что если действительно такая договоренность между МАГАТЭ и Росатомом имеет место, то:

МАГАТЭ считает войну и акты ядерного терроризма в Украине "политическими вопросами", не будет обсуждать с россией, и, соответственно, не собирается ими заниматься;

обстрелы атомных энергоблоков выдаются МАГАТЭ вполне нормальными, чтобы не было ядерного взрыва и утечки радиации;

господин Гросси (глава МАГАТЭ - ред) фактически ничего не имеет против акта агрессии рф, молчаливо соглашаясь с тем, что безопасность атомных объектов Украины будет обеспечивать росатом.

Добавим

Как недавно заявлял сам Гросси, после посещения на прошлой неделе Украины на обратном пути в Вену он провел "продуктивную встречу" с российской делегацией в Калининграде.