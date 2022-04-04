Он жестокий: Байден снова назвал путина военным преступником и пообещал новые санкции

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден снова назвал российского диктатора владимира путина военным преступником после зверских преступлений оккупантов в Киевской области. Как сообщает УНН со ссылкой на CNBC, американский лидер пообещал новый пакет санкций против россии.

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"Вы, наверное, помните, как меня критиковали за то, что я назвал путина военным преступником. Ну, в самом деле, вы видели, что произошло в Буче. Это гарантирует - он военный преступник. Этот человек жесток. Но мы должны собрать информацию", - заявил Байден.

Детали

Президент США также пообещал, что Белый Дом расширит санкции против россии. Байден призвал начать судебное преследование путина как военного преступника.

Напомним

Во время своего обращения 26 марта, лидер США Джо Байден назвал путина мясником и военным преступником.



Он также заявил, что такой человек, как владимир путин не может оставаться у власти.