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Байден призвал провести суд по военным преступлениям рф в Украине и продолжить снабжать ВСУ оружием

Байден призвал провести суд по военным преступлениям рф в Украине и продолжить снабжать ВСУ оружием

Джо Байден

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил о необходимости провести суд по военным преступлениям россии в Украине. Американский лидер также заявил о необходимости продолжить поставки оружия украинской армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Цитата

"Мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы", - заявил Байден.

Детали

Американский лидер отметил, что США должны получить все детали, чтобы проведение суда по военным преступлениям страны-агрессора было реальным.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет максимально публично давить на Международные суды, пока все преступники, причастные к зверству и пыткам гражданского населения в Украине не будут наказаны.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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