Байден призвал провести суд по военным преступлениям рф в Украине и продолжить снабжать ВСУ оружием

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил о необходимости провести суд по военным преступлениям россии в Украине. Американский лидер также заявил о необходимости продолжить поставки оружия украинской армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

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"Мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы", - заявил Байден.

Детали

Американский лидер отметил, что США должны получить все детали, чтобы проведение суда по военным преступлениям страны-агрессора было реальным.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет максимально публично давить на Международные суды, пока все преступники, причастные к зверству и пыткам гражданского населения в Украине не будут наказаны.