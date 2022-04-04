В Минобороны похвастались коллекцией разбитой техники русни на Харьковщине

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Министерстве обороны Украины опубликовали фотографии разбитой техники рашистських оккупантов в одном из освобожденных холодноярцями сел на юге Харьковщины, пишет УНН.

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"Разбитая русская техника в одном из освобожденных холодноярцями сел на юге Харьковщины”, - отметили в пресс-службе МОУ.

Детали

На обнародованных фотографиях можно увидеть разбитую вражескую технику, некоторая имеет нанесенную букву “Z “.

“Обычно мы публикуем немного фотографий в одной заметке, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте", - отметили в Минобороны.

Ранее

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, пока продолжаются тяжелые бои с оккупантами на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Украинские войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. В непростой ситуации остается Чернигов.