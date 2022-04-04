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Рашисты обстреляли центр Николаева: есть погибшие и раненые

Рашисты обстреляли центр Николаева: есть погибшие и раненые

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли центр Николаева, в частности, гражданские кварталы и медицинские учреждения, среди которых есть детская больница. Как информирует председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, есть погибшие и раненые, передает УНН.

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“Рашистские военные преступники снова обстреляли центр Николаева. Снова гражданские кварталы и медицинские учреждения. Детскую больницу. К сожалению, у нас снова есть погибшие и раненые. В том числе и дети”, - говорится в сообщении.

Добавим

Российские оккупанты с самого утра нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Несколько часов назад городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты снова ударили по городу кассетными снарядами.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область
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