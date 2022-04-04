Оккупанты захватили и заминировали центральную районную больницу в Запорожской области - Генштаб

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы в городе Пологи Запорожской области. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые оккупанты. Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что враг продолжает нести потери. Несмотря на так называемое "официальное" российское количество потерь, периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений оккупантов.

По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности: 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, которые вернулись в пункты постоянной дислокации, составили до 40% личного состава, вооружения и военной техники. Как следствие - значительная часть военнослужащих, которым посчастливилось вернуться, пытается уволиться.

Имеющиеся военные медицинские учреждения россии и беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск. Так, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушково Курской области переведено на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля, с территории Сумской области указанного лечебного учреждения поступило около 100 раненых оккупантов.

В городе Изюм, из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы.

Имеющиеся потери офицерского состава русское военное руководство пытается пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в военной академии связи в Санкт-Петербурге, осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых военных частях.

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Продолжается ликвидация последствий деятельности российских оккупационных войск.

На Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительном вывозе местных жителей на территорию российской федерации.

На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия. Вокруг Новой Каховки противник усилил пропускной режим на блокпостах. Захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждению их к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,3 тыс. лиц, 647 танков, 147 самолетов, 330 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.