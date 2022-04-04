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Эрдоган провел телефонный разговор с Шольцем: обсудили ситуацию в Украине

Эрдоган провел телефонный разговор с Шольцем: обсудили ситуацию в Украине

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.

Детали

Сообщается, что лидеры стран обсудили Украину. Президент Турции заявил, что Анкара со всей решимостью продолжает осуществлять усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

Лидеры также обменялись мнениями относительно состояния двусторонних турецко-германских отношений.

Президент Эрдоган указал на важность укрепления связей между Турцией и Германией и поддержания тесного сотрудничества Анкары и Берлина на всех уровнях.

Добавим

1 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводил телефонный разговор с российским визави владимиром путиным.

Накануне Эрдоган заявил, что планирует новые переговоры с Зеленским и путиным. Цель - организация встречи президентов.

Источник: УНН
Теги: Германия, Турция, Реджеп Эрдоган
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