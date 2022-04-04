Хуже чем в Буче: Генпрокурор говорит, что самая худшая ситуация с человеческими жертвами - в Бородянке

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Киевщине самую худшую ситуацию с человеческими жертвами среди мирного населения фиксируют в Бородянке. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

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“Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И, действительно, можем отрабатывать те регионы - Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям худшая ситуация, по жертвам - в Бородянке. И эта история, я думаю что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке, там есть о чем говорить”, - отметила Генпрокурор.

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Она призвала не забывать и про другие регионы, которые благодаря ВСУ были освобождены от оккупантов и где также фиксируют немало человеческих жертв - это Сумщина, Черниговская область, Харьковская область.

Дополнение

2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.