Новости: Общество
4 апреля 2022, 20:06 • Елизавета Калитвенцева • 331020
Оккупанты начали заселяться в общежития в Херсонской области
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты начали заселяться в студенческие общежития в Херсонской области. Об этом сообщил мэр города Олешки Евгений Рищук, пишет УНН.
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“У нас в ПТУ заселилось большое количество русских военных, около 500 человек. Людей начали выселять”, – сообщил Рищук.
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Кроме того, по словам Рищука, российские военные сильно напиваются, после чего открывают огонь по мирному населению. К счастью, в больницы пока никто не поступал.
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3 апреля в Херсоне и Каховке мирные жители вышли на улицы для мирного митинга против оккупации русскими захватчиками своих городов, однако рашисты начали стрелять по горожанам.
Источник: УНН
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