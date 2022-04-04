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Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
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Оккупанты начали заселяться в общежития в Херсонской области

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты начали заселяться в студенческие общежития в Херсонской области. Об этом сообщил мэр города Олешки Евгений Рищук, пишет УНН.

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“У нас в ПТУ заселилось большое количество русских военных, около 500 человек. Людей начали выселять”, – сообщил Рищук.

Детали

Кроме того, по словам Рищука, российские военные сильно напиваются, после чего открывают огонь по мирному населению. К счастью, в больницы пока никто не поступал.

Добавим

3 апреля в Херсоне и Каховке мирные жители вышли на улицы для мирного митинга против оккупации русскими захватчиками своих городов, однако рашисты начали стрелять по горожанам.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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