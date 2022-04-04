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МИД Великобритании: россия должна быть отстранена от членства в Совете ООН по правам человека

МИД Великобритании: россия должна быть отстранена от членства в Совете ООН по правам человека

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что россия должна быть отстранена от членства в Совете ООН по правам человека после убийства мирных жителей в Украине, добавив, что военные преступления имели место, пишет УНН, сообщает CNN.

Детали

Комментарии Трасс прозвучали в понедельник, когда она выступала вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою в Варшаве.

"Мы все поражены сценами в Буче, - сказал Трасс. - Совершенно очевидно, что имели место военные преступления".

Трасс добавила, что Соединенное Королевство хочет, чтобы "справедливость одержала победу в Международном уголовном суде", и заявила, что Великобритания предоставит дополнительное финансирование.

"Мы видели резню, свидетельства изнасилований и сексуального насилия, а также неизбирательные убийства мирных жителей", - добавила Трасс.

"Мы не успокоимся, пока эти преступники не будут привлечены к ответственности. Нам ясно, что после этих ужасных преступлений россии нет места в Совете по правам человека".

Добавим

Президент США Джо Байден в понедельник назвал зверства, совершенные россией и президентом владимиром путиным в Буче "военным преступлением", добавив, что он рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Москвы.

Источник: УНН
Теги: Великобритания
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